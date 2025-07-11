幸せのパンケーキ本店淡路島リゾートにて2025年7月10日(木)、新施設「幸せガーデン」をグランドオープンします。 幸せのパンケーキ本店淡路島リゾート「幸せガーデン」  所在地： 兵庫県淡路市尾崎字枯木41-51TEL ： 0799-85-0031営業時間： 平日 10:00〜20:00(LO 18:40)土日・祝 9:30〜20:00(LO 18:40)定休日： 不定休座席数： 淡路島リゾート575席(店内227席 屋外348席)(幸せガーデン個室13室6