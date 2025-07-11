9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』Episode1のストーリーと場面写真が11日、解禁された。あわせて、舞台裏を収めたスペシャル映像企画第2弾の#1が公開された。【場面写真】横顔よすぎ！一触即発？冷酷な鬼社長を演じる向井康二今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLド