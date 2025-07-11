吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす12日からの天気のポイントです。 小野：12日・土曜日、13日・日曜日は晴れるしょう。週明けの14日、15日は雨、そして来週後半は猛暑日が予想されています。気象台の週間予報です。 小野：13日・日曜日は雲が多めですが、12日土曜日と13日は晴れるでしょう。14日の後半から15日は雨でしょう。16日以降も梅雨