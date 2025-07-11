King Gnuのドラマー・勢喜遊と、プロデューサーのYohji Igarashiによるユニット・勢喜遊＆Yohji Igarashiが、初のシングル「Say Less」を18日に配信リリースすることが決定した。【画像】Margt（PERIMETRON）が手がけた「Say Less」ジャケット同ユニットは、7月下旬に開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’25』3日目への出演が発表されており、初ライブを前に初楽曲が届けられる形となる。「Say Less」は、レイヴやドラムンベー