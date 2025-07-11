アイドルグループ・櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／19）が11日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ戦（午後6：00試合開始）で始球式を務め、豪快な投球で会場を沸かせた。【別カット】初の始球式に興奮…マウンドでこぶしを突き上げる櫻坂46・山崎天山崎は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして登場。