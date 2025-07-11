2020年7月の豪雨で被災し休館していた、熊本県人吉市の「人吉城歴史館」の復旧工事が完了し、7月11日にリニューアルオープンしました。 【写真を見る】豪雨で浸水した「人吉城歴史館」リニューアルオープン石垣パズルの体験やデータ化した古文書も展示熊本 人吉城歴史館は、5年前の豪雨で床上1.5メートルの浸水被害を受けました。 そのため、当時展示されていた球磨地方を700年に渡っ