面識のない女性に同意なく わいせつな行為をしたとして逮捕された、熊本県警の警察官の身柄が熊本地方検察庁に送られました。 【写真を見る】異例の会見はなぜ開かれたのか？ 熊本県警の不祥事不同意わいせつ容疑で逮捕の警察官は送検 不同意わいせつの疑いで送検されたのは、水俣警察署の刑事・生活安全課に勤務する警部補 東和彦（ひがし・かずひこ）容疑者（48）です。 警察によりますと、東 警部補は6月29日の午後10時40