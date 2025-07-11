バーガーキングを日本で運営する株式会社ビーケージャパンホールディングスが日本相撲協会とスポンサー契約を締結したことを記念したコラボ商品として、2025年7月11日(金)からビーフパティを5枚使用した“横綱級”の大型バーガー「BABY BODY BURGER(ベビーボディーバーガー)」が登場したので、さっそく食べてみました。日本相撲協会のコラボから誕生！直火焼きの100％ビーフパティを豪快に5枚重ねた大迫力の“横綱級”超大型バーガ