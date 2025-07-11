コスプレーヤーえなこ（31）が11日、インスタグラムを更新。ゲーム「Overwatch2」キリコのコスプレ姿を投稿した。えなこは「Overwatch2／キリコ(レイニー・デイ)」とキャラクターを紹介し、キリコにふんした姿を投稿。えなこはレインコートを思わせる透け感のあるジャケットを着用し、ミニ丈のプリーツスカートから抜群の美脚を披露している。この投稿にフォロワーからは「衣装、表情、ポーズ全てが最高」「生成AIを超えてます」「