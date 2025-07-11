ボートレースびわこのG2「第7回ボートレース甲子園」は11日、予選4日目が終了。12日5日目の10〜12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが決定した。何もかもがうまくいく。秋元哲（36＝栃木出身・埼玉支部）は予選ラストの12Rを1着。得点率「8.67」で堂々の1位通過を決めた。12Rはカド4コースから攻めた上條暢嵩にインの峰竜太が応戦。差し場できた秋元は空いた艇間をズバッと捲り差しで射抜いた。「差されないと思ったけど前