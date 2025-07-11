俳優のリチャード・ギア(75)が、シンガーソングライターのポール・サイモン(83）の旧邸宅を取り壊しに導いたとして、ポールの娘ルル(30）から非難されている。コネチカット州ニューケイナンにあるその邸宅をリチャードが2022年に購入した際、32エーカーにおよぶ敷地を「大切にする」と約束していたというが、昨年10月にリチャードが開発業者に売却、9分割されるこ