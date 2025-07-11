日米豪の物流協定の署名式に出席した海上自衛隊の星直也装備計画部長（左）ら＝11日、オーストラリア・ブリスベン（海自のXから・共同）【シドニー共同】海上自衛隊と、米国とオーストラリアの海軍は11日、艦船の弾薬補給や海上給油、修理、部品供給で互いに協力する「日米豪海上部隊物流協定」に署名した。オーストラリアの最大100億豪ドル（約9600億円）の新型汎用フリゲート艦計画で、ドイツと受注を争う日本にとって追い風と