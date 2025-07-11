「楽天−ソフトバンク」（１１日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクのモイネロが二回に２点を失い、今季初めて３試合連続で先制点を許した。二回に２四球で１死一、二塁のピンチをつくると、ここで入江に右前適時打を許すと、続く一、三塁の場面では堀内にスクイズを決められ２失点。モイネロは前回４日の西武戦で８回１失点と好投しながら今季初黒星を喫している。
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