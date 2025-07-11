◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が先制１５号ソロを放ち、今季巨人・山崎伊織からチーム初得点をあげた。２回先頭、山崎の初球を振り抜いた。打球は高々と舞い上がり、左翼席に飛び込んだ。７月６日以来３試合ぶりの一発で、今季１点も奪えていなかった右腕から先制した。