11日に告示された石川県議会議員補欠選挙。このうち欠員1のかほく市選挙区では、自民党公認の新人のほかに届け出はなく、無投票での初当選が決まりました。 自民党現職の辞職に伴う欠員1のかほく市選挙区。自民党公認で、PFUブルーキャッツゼネラルマネージャー補佐の新人金子健太郎さんが、無投票で初当選を決めました。 初当選した金子 健太郎 氏：「時には叱咤激励。道を外していたら尻を蹴飛ばしてい