バルセロナに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは指揮官との会談に臨むようだ。10日、スペイン紙『アス』が伝えている。2014年夏にボルシアMGからバルセロナに加入し、公式戦通算422試合でゴールマウスを守っているテア・シュテーゲン。2016年夏に元チリ代表GKクラウディオ・ブラボ氏が退団してからは絶対的守護神として君臨し、これまで合計19個のタイトル獲得に貢献している。しかし、キャプテンに