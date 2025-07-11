連日暑さが続く中、長岡市の保育園では窓の日よけ『アウターシェード』で暑さをしのいでいます。 長岡市の下川西保育園。窓に直射日光を遮る『アウターシェード』が取り付けられました。長岡市で窓や玄関のリフォームなどを手がける『窓屋窓助』が、4年前から地域貢献の一環で保育園に寄贈しています。アウターシェードを取り付けることで、日差しを8～9割カットできるという