【モデルプレス＝2025/07/11】元乃木坂46の秋元真夏が11日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】秋元真夏、お店のような手作り和食◆秋元真夏、手作り本格和食を披露秋元は「すね肉と大根の煮物 里芋の揚げだし 作った次の日に食べたら染み染みだった」とつづり、写真を投稿。「＃割烹まなつ ＃もぐもぐ」と添え、丁寧に盛り付けられた手料理を披露した。この投稿に、ファンからは「本格的」「