松山ケンイチ（40）が11日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた田中圭（41）の主演映画「三谷幸喜おい、太宰劇場版」公開記念舞台あいさつに登壇。青森県出身の太宰治を演じるために、同県出身ながら「東京暮らしが長くなって、シティーボーイになった」と、撮影前に青森弁を再勉強したと明かした。「三谷幸喜おい、太宰劇場版」は、三谷幸喜監督（64）がオリジナル脚本と自ら監督を務め、完全ワンシーンワンカットドラマ