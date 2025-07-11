石川県議会議員補欠選挙が11日、告示されました。このうち金沢市選挙区では5人の新人が立候補し、10日間の選挙戦に入りました。 自民党現職の死去や参政党現職の辞職に伴い実施される、金沢市選挙区の補欠選挙。欠員2の議席を巡って5人が立候補しています。共産党公認で、新人の亀田良典候補。 被災者に寄り添った県政と、物価上昇に見合う賃上げなどを訴えています。共産党 新人・亀田 良典 候補：「この中小企業に働いてい