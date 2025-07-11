◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年7月11日横浜）巨人がDeNA戦で31イニングぶりに失点した。0―0で迎えた2回、先発右腕・山崎がこの回先頭の4番・牧に左翼スタンド中段へ15号ソロを叩き込まれた。初球のカットボールが真ん中付近へ甘く入ったところを打たれた。牧の打球は打った瞬間それと分かる大きな当たり。山崎は口元が「あっ！」と動き、先制点を与えてしまったことにマウンド上でがっくりと肩を落とした。巨人