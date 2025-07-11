◆第１０７回全国高校野球選手権富山大会▽１回戦未来富山１１―０富山高専＝５回コールド＝（１１日・黒部宮野）富山大会が開幕し、昨夏４強の未来富山は１１―０の５回コールドで富山高専を下して初戦突破。先発の１４０キロ左腕、松井光成（３年）が、切れのあるストレートを武器に５回を１安打、８奪三振で無失点に抑えれば、打線は１２安打２盗塁と投打がかみ合った。松井は一冬を越えて急成長し、大会直前には自己最速