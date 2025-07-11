昨年5月、東京・新宿のタワーマンションの敷地内でガールズバー元経営者A子さん（当時25）が殺害された事件の「裁判傍聴ルポ」後編。被告人質問で、検察官は和久井学被告（52）が語ったストーリーの「疑問点」を鋭く突いた。（前後編の後編）＊＊＊【写真を見る】和久井被告とA子さん。どう見ても不釣り合いなのになぜ和久井被告は「結婚できる」と思ってしまったのかシャンパンタワーを入れたのにVIP扱いしてもらえず【「新宿