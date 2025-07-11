【動画】FOOT×BRAIN+ #722 プロ意識の正体とは！？｜https://youtu.be/14skHirWNB8 【7月10日（木）に放送した「FOOT×BRAIN+」の見逃し配信】天才肌・柿谷曜一朗と努力型・鄭大世の現役時代両極端なプロ意識を持っていた2人の"プロ意識"とは？紆余曲折の末に辿り着いたメンタルの境地をリアルに語る！ 元日本代表で"天才肌"タイプの柿谷曜一朗と元北朝鮮代表で"努力型"タイプの鄭大世、2人の元ストライカーが語る"プロの