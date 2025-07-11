元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「タイガース投手陣を赤星が大絶賛!」に出演。阪神のチーム防御率が1点台であることによる効果を分析した。赤星憲広氏○阪神投手陣の活躍を語る「戦後でたぶんないんですよね」赤星氏は「チーム防御率が今、1.93なんですよね。そりゃあ強いですよねっていう」と、阪神投手陣の活躍に言及し、「これは昨日調べた