ユニットコムは7月11日、自作パソコンをより楽しんで頂けるよう安心とコスパにこだわったという「パソコン組立キット」を多数取り揃えた「組立キット 怒涛の大感謝祭」を開始した。パソコン工房が自作PC応援強化！ 特別価格のセット販売、安心の組立代行半額クーポンも同梱夏に向けて自作PCをより楽しめるよう人気パーツを厳選したというキャンペーン施策。Web通販に加えて、パソコン工房 秋葉原本店、秋葉原パーツ館、大阪日本橋