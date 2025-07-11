8月22日に発売される川栄李奈の1st写真集『youphoria』（主婦と生活社）より、大人の色気にドキドキするランジェリーの先行カットが公開された。【写真】大人の色気あふれる、川栄李奈1st写真集『youphoria』ランジェリーカットドラマ『ダメマネ！ −ダメなタレント、マネジメントします−』（日本テレビ系）など、俳優として活躍を見せる川栄にとって、2025年は30歳の誕生日、そしてデビュー15周年のアニバーサリーイヤー。そ