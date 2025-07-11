左から：サントリー スピリッツ・ワイン開発生産本部 スピリッツ・ワイン商品開発研究部の宮嶋麻由氏、サントリー ビール・RTD本部 ノンアル部長の福本匡志氏サントリーは、“ベースのノンアル”「ZEROPPA（ゼロッパ）」を9月16日から、全国の飲食店向けに新発売する。これに先立ち、ノンアルコール飲料の常設コンセプトショップとして「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」を7月18日から