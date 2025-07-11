日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3977(3611) 12月限 1( 1) TOPIX先物 9月限5002(5002) 日経225ミニ 8月限1168(1168) 9月限 65144( 6514