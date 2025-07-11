日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 19384( 17256) 12月限 6( 6) TOPIX先物 9月限 27047( 26399) 日経225ミニ 8月限6700(6700) 9月限272195(27219