ズーカラデルが、9月10日(水)に約1年半ぶり4枚目となるフルアルバム「ポイントネモ」をリリースする。発表にあわせ新アーティスト写真も公開となった。 2025年に結成10周年イヤーを迎え、7月2日(水)にリリースした最新曲「大喝采」が土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』主題歌に起用されている彼ら。公開された新アーティスト写真は地元・北海道の雪景色のなか、半袖シャツで肩を組むインパクトあるビジュアルとなった。 新たにリ