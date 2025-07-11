サカナクションが、オフィシャルYouTubeチャンネルの登録者数100万人突破を記念して過去ライブ映像作品を8週連続公開する企画を進行中だ。その第三弾となる7月12日（土）22時より1週間限定公開のライブ映像作品が『SAKANAQUARIUM 2013 sakanaction』であることが発表された。 本作はAlbum「sakanaction」のリリースを記念した全国ツアーの幕張メッセ公演。228本のスピーカーを配置し6.1chサラウンドを実現したことも話題となった。