大山まきが、3rdソロアルバム『I AM』を8月20日（水）にリリースする。HR/HMからラウドロックまで幅広い音像を詰め込んだ全11曲が収録された、約2年ぶりのアルバム作品だ。 カバーアルバム『AcoMetal』やAldiousのツアー参加を通じて高く評価されてきた彼女のヴォーカリストとしての表現力に加え、『I AM』では、新たな音楽的アプローチにも挑戦しており、中でもラウドロックの要素を取り入れた「Believer」「Supernova」「Sacrifi