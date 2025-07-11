7月20日に投開票が行われる参議院議員選挙へ向けて各党、各候補者が選挙戦を繰り広げているが、そんななか、X上で“非正規滞在”がトレンド入りして話題を集めている。これは日本に住む外国人をめぐる問題だと指摘するのは政治ジャーナリストだ。【写真】「見なきゃよかった…」自民党総裁・石破首相夫人のワンピ姿参政党は「外国人総合政策庁」の設置を表明「日本に滞在し、仕事など何かしらの活動を行う外国人は在留資格を得る