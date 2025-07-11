ティーウェイ航空は、福岡〜大邱線を7月19日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これを同日から金曜を除く週14往復、8月23日から1日2往復に拡大する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。同路線は現在、ティーウェイ航空のみが運航している。■ダイヤTW214福岡（12：05）〜大邱（13：15）TW213大邱（10：00）〜福岡（11：05）