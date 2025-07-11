元サッカー韓国代表キャプテンのキ・ソンヨン（36歳、浦項スティーラーズ所属）が、小学校時代の後輩2名から「強姦された」と主張された件について、損害賠償請求訴訟の一審で一部勝訴を得た。【写真】キ・ソンヨンの妻は『いいとも』出演の美人女優ソウル中央地方法院民事調停14部は7月9日、キ・ソンヨンが後輩A氏・B氏を相手に提起した5億ウォン規模の損害賠償請求訴訟について、「A氏とB氏は共同でキ・ソンヨンに1億ウォンを支