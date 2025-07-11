夏の高校野球 香川大会2025 【夏の高校野球香川大会】1回戦高松西 4―3 小豆島中央（レクザムスタジアム 高松市、11日） 高松西は3回、2番・キャプテンの福家のタイムリーツーベースで1点を先制します。 その後は互いに点を取り合い3対3で迎えた8回。高松西はランナーを2塁において1番井手がライト前への決勝タイムリー。激闘を制し2回戦進出です。