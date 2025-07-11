気象台は、午後6時12分に、大雨警報（浸水害）を吹田市、摂津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・吹田市、摂津市に発表 11日18:12時点大阪府では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大阪市□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm■吹田市□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm■守口市□大