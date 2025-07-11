１０日のフジテレビ「ミュージックジェネレーション」では、「夏ドラマ＆夏うたＳＰ」が特集された。２００７年「花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス」の映像が流れ、男になりすまして男子校に編入した芦屋瑞稀を演じた１８歳当時の堀北真希さんの姿が映り、ネットでは「美しすぎて本当に引退してほしくなかった」「イケパラの時の堀北真希がヤバすぎるほど可愛かった」「別次元の美しさ」「ありえんくらい可愛い」「イ