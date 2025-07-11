コスメブランド「Lovisia」（ラヴィジア）から、人気ゲームキャラクターの「星のカービィ」がデザインされた「フェイスマスク」と、シリーズ初のアイテム「フェイスミスト」が登場。7月11日（金）から全国のバラエティショップとLovisiaオンラインショップで順次発売している。「Lovisia」コスメシリーズから「星のカービィ」のフェイスマスクとフェイスミストが新発売！星のカービィの新デザインで、同ブランドの人気アイテム