上方落語の定席「神戸新開地・喜楽館」（神戸市兵庫区）が開館から7周年を迎えた11日、同館前で記念セレモニーが開かれた。名誉館長の桂文枝さんや久元喜造・神戸市長らが駆け付け、地元の人々が集まる中、にぎやかに鏡開きが行われた。喜楽館は文枝さんが上方落語協会会長だったころ、「神戸辺りにも上方落語の定席を」と話したのをきっかけに計画が進み、2018年7月11日、「天満天神繁昌亭」（大阪市北区）に続く上方落語の常