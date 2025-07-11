『きゃたぴランド２』（著者：きゃた／出版：KADOKAWA）が8月4日に発売される。 『ちいかわ』念願の草むしり検定5級合格でSNS大バズ！ 涙あり笑いありの5年間を振り返る X（旧Twitter）のフォロワーは25万人を超える著者・きゃたによる『きゃたぴランド』2巻が登場。「新卒ちゃん」を主人公に、「株式会社ステゴロ」の愉快なメンバーが今回も大暴れ。銃撃戦、ゾンビ化、お花見、AI化……さまざまなお仕事ギャ