◆全国高校野球選手権福岡大会3回戦希望が丘10―1小倉西（11日、筑豊緑地野球場）シードの希望が丘が快勝発進した。昨年8月就任の大久保朋監督（25）にとっては夏初陣。「シードとか考えずに、挑戦者のつもりで臨みましたが、やっぱり初戦は緊張しますね」。2017年春の選抜大会で東海大福岡が8強入りした時のキャプテン。あの清宮幸太郎（日本ハム）がいた早実（東京）に2回戦で打ち勝った。「実は…清宮選手世代なんです」