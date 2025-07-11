真中満×五十嵐亮太（第１回）前編ヤクルトスワローズOBの真中満さんと五十嵐亮太さんのふたりが、NPB交流戦を振り返りつつ、現役時代に交流戦で楽しみにしていたことも明かしてくれた。今シーズンの交流戦を振り返った真中満さんと五十嵐亮太さん【交流戦で感じた４番の存在の大きさ】五十嵐亮太さん（以下、五十嵐）交流戦優勝はホークスでしたね。（交流戦を）たぶん20回やって、９回優勝したのかな。今回で９回目。真中すご