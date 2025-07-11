基礎運動で調整する大の里＝愛知県安城市の二所ノ関部屋宿舎大相撲の新横綱大の里は11日、愛知県安城市の二所ノ関部屋で相撲を取らず、基礎運動で調整した。名古屋場所（13日初日・IGアリーナ）の初日と2日目の対戦相手が決まり「一生懸命頑張ります」と無心を強調し、「まだ時間はある。初日に間に合うよう準備する」と表情を引き締めた。稽古の冒頭には本場所用の青色の締め込みを着け、感触を確認。白まわし姿で戻ると、四