立憲民主党の野田佳彦代表は11日、自民党の鶴保庸介参院予算委員長に関し「重い役職を解くと同時に、出処進退を本人が決断しないなら、自民としてけじめをつける段階だ。あるいは議員辞職すべきだ」と記者団に述べた。