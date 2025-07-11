東京地検は11日、オンラインカジノの常習賭博罪で、フジテレビ元社員でバラエティ制作部企画担当部長だった鈴木善貴容疑者（44）を起訴した。また東京区検は、賭博罪でアナウンサーだった山本賢太社員（27）を略式起訴した。