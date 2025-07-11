人気モデルでリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』などに出演するケンダル・ジェンナーがインスタグラムを更新し、トップレスで馬に寄りかかり、物憂げな表情を浮かべる大胆な写真を公開した。【写真】トップレスで馬に寄りかかるショットケンダルは現地時間7月9日の投稿で、サイドにレースアップのディテールを施したルドヴィック・ドゥ・サンセルナンのマイクロショーツと、ジミー・チュウのニーブーツ50だけを身