「ホロライブ」所属のVTuber・天音かなたさんと「the virtual master」のコラボが決定。HMV店舗でのオリジナルコラボポスターの掲出や店内放送、プレゼントキャンペーンなどの企画が発表された。【写真】天音かなた2ndアルバム「Trigger」のカッコよくてかわいいジャケット「the virtual master」は、HMV35周年を記念したネット系クリエイターとのコラボレーション企画で、第一弾はホロライブの天音かなたさんとコラボ。かなた