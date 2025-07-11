毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。7月13日（日）の放送は、EXILE TAKAHIROと行く神奈川県座間市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！雨降る「芹沢公園」で大人の余裕を感じさせる後ろ姿で待っていたのはEXILE TAKAHIRO。雨が降っているが「ちょうどいいすよ、この3人集まって晴れてたら眩